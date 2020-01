Rula Jebreal, Sanremo boccia la giornalista: clamoroso passo indietro (Di domenica 5 gennaio 2020) Se la presenza di Rula Jebreal era parsa a tutti come una scelta assai coraggiosa da un punto di vista mediatico per una piattaforma generalista come il Festival di Sanremo, il recente comunicato Rai è arrivato a placare le polemiche prima ancora di nascere. Pareva tutto fatto per portare sul palco dell’Ariston la storica giornalista e attivista, pronta ad affiancare Amadeus, si diceva, per un’intera puntata delle cinque previste. Non sarà così, a quanto pare; direttamente da Viale Mazzini è arrivata la bocciatura alla partecipazione di Jebreal. A pochi giorni dall’annuncio, Sanremo 2020 torna sui suoi passi: Rula Jebreal non sarà al Festival, bloccato il contratto di partecipazione La notizia è partita in anteprima da Repubblica, venendo presto confermata dai media e dagli uffici stampa principali: Rula Jebreal non sarà a Sanremo 2020. La decisione sarebbe stata presa ... Leggi la notizia su velvetgossip

repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Rula Jebreal non sarà al Festival. Italia Viva va all'attacco della #Rai: 'Porterò il caso in Vigilanza.… - giornalettismo : Marcia indietro della #Rai su #RulaJebreal a #Sanremo2020. La vittoria dei sovranisti che vogliono un Festival senz… -