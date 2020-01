Rula Jebreal, polemica sulla giornalista: “No della Rai alla sua presenza a Sanremo”. I renziani: “Discriminazione, caso in Vigilanza” (Di domenica 5 gennaio 2020) A un mese dal via il festival di Sanremo è già fonte di polemica politica. A sollevarla è l’ipotesi della presenza sul parco dell’Ariston di Rula Jebreal. Nei giorni scorsi era filtrata la notizia di un invito avanzato da Amadeus alla giornalista israeliana naturalizzata italiana. Una notizia che aveva scatenato le proteste sui social. Il motivo? Alcune dichiarazioni della giornalista che in passato ha attaccato la deriva xenofoba di parte del Paese. Scatenando quindi le proteste dei cosiddetti sovranisti sui social. “Mi par di capire che con i soldi del canone Rai RulaJebreal potrebbe essere incaricata a Sanremo di spiegarci quanto le facciamo schifo. Se poi qualcuno si lamenterà sui social, seguiranno accuse di: razzismo, sessismo, machismo. Pure nel 2020, ci avete già rotto i coglioni”, ha subito twittato Daniele Capezzone. Anche per questo motivo, almeno secondo il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

repubblica : Sanremo, la Rai dice no a Rula Jebreal. Faraone (Iv): 'Porterò il caso in commissione Vigilanza' [aggiornamento del… - Agenzia_Ansa : #Sanremo, Rula Jebreal non sarà al Festival. Italia Viva va all'attacco della #Rai: 'Porterò il caso in Vigilanza.… - giornalettismo : Marcia indietro della #Rai su #RulaJebreal a #Sanremo2020. La vittoria dei sovranisti che vogliono un Festival senz… -