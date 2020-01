Rugby, Top12 2020: cade il Calvisano, solo il Valorugby risponde al Rovigo e torna a -1 (Di domenica 5 gennaio 2020) L’ottava giornata del Top 12 di Rugby riserva un risultato a sorpresa, ovvero la sconfitta del Calvisano in casa del Viadana per 13-3: all’inseguimento del Rovigo capolista resta il solo ValoRugby, vittorioso per 29-21 sul Colorno, riportandosi a -1 dalla vetta. Al terzo posto il Calvisano viene raggiunto così dalle Fiamme Oro, che espugnano per 16-23 il campo del Mogliano. Quinta piazza per il Petrarca Padova, che però non trova il bonus offensivo nella vittoria per 27-11 sul San Donà. Pesantissima affermazione in chiave salvezza per I Medicei, corsari sul campo dei Lyons per 21-24. Top 12 – Ottava giornata Risultati 04.01.20 – ore 14.00 S.S. Lazio Rugby 1927 v FEMI-CZ Rovigo 17-39 (0-5) 05.01.20 – ore 15.00 IM Exchange Viadana 1970 v Kawasaki Robot Calvisano 13-3 (4-0) ValoRugby Emilia v HBS Colorno 29-21 (5-0) Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 16-23 ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Rugby, Top12 2020: cade il Calvisano, solo il Valorugby risponde al Rovigo e torna a -1 - Rugbymeet : Successo incredibile del Viadana sul Calvisano. Il San Donà mantiene il vantaggio con il Petrarca per pi di un'ora,… -