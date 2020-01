Romina Pierdomenico Instagram, micro bikini rivela ogni centimetro: «Delizia per gli occhi» (Di domenica 5 gennaio 2020) Gambe lunghissime, addome scolpito, decolleté in bella mostra: Romina Pierdomenico si palesa agli occhi dei followers su Instagram come una “Visione meravigliosa”. La giovanissima fidanzata di Ezio Greggio, in vacanza alle Maldive, sfoggia un fisico scolpitissimo e una bellezza tale da far quasi dubitare i seguaci sulla reale esistenza della showgirl. Ex conoscenza delle trasmissioni ‘defilippiane’, Romina ha recentemente affiancato il suo compagno a La sai l’ultima?, programma che potrebbe presto rivederli insieme, secondo quanto confessato dal mattatore di Striscia in una recente intervista. Romina Pierdomenico Instagram, bikini micro svela ogni forma Classificatasi seconda a Miss Italia, Romina è entrata a far parte del mondo dello spettacolo sin dall’età di 19 anni. Ha poi tentato la ‘fortuna’ tra Temptation Island e Uomini e Donne – dove scese le scale in veste di ... Leggi la notizia su urbanpost

IsaeChia : #EzioGreggio confessa: “#RominaPierdomenico mi mantiene giovane!”. E a proposito del loro prossimo progetto televis… - 8antonio8989 : SCUSATE MA CHE CAPODANNO MERAVIGLIOSO MA POI VI IMMAGINATE ILARY BLASI, WANDA NARA, ROMINA PIERDOMENICO E ANNA FERZ… -