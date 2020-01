Roma, incidente in scooter per Luca Zingaretti: paura per il “Commissario Montalbano” (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, incidente in scooter per Luca Zingaretti: paura per il “Commissario Montalbano” L’attore Luca Zingaretti è rimasto coinvolto in un incidente in scooter a Roma, come riporta l’agenzia Ansa. Zingaretti, dalle prime informazioni, sta bene. L’incidente è avvenuto in via Cola di Rienzo, nel centralissimo quartiere Prati a Roma. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prati. Ancora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava l’attore, famoso soprattutto per il ruolo del commissario Montalbano e fratello del segretario Pd Nicola Zingaretti. “Zingaretti è stato catapultato a terra dopo l’impatto con lo scooter che ha subito gravi danni”, si legge sul Messaggero. “L’attore, in discrete condizioni, non è stato portato in ospedale ed è ... Leggi la notizia su tpi

