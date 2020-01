Roma, Florenzi: «Il Torino ha un bel gioco, dobbiamo mettere cattiveria» (Di domenica 5 gennaio 2020) Le parole di Alessandro Florenzi, giocatore della Roma che ha strappato una maglia da titolare contro il Torino Alessandro Florenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Roma TV poco prima della delicata sfida casalinga contro i rivali del Torino. Ecco l’analisi offerta dal laterale. «Torino squadra difficile? Sì, loro non sono una squadra facile da affrontare, con un bel gioco e si difendono benissimo con dei giocatori molto validi. Questo deve passare tutto in secondo piano, dovremo fare il nostro gioco e cercare di mettere tanta cattiveria. Adesso le partite cominciano a contare, non valgono solo tre punti ma valgono tanto, valgono nell’umore. Le prossime partite saranno impegnative, avremo bisogno di tutti ma adesso pensiamo a stasera e pensiamo a portare a casa questa vittoria che per noi è veramente importante» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

