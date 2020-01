Roberto Benigni e Nicoletta Braschi, “La prima volta che ti ho incontrato” (Di domenica 5 gennaio 2020) Non è semplice essere una coppia normale nella vita. Figuriamoci se si è una coppia di attori, entrambi conosciuti. E con l’uomo che ha il ruolo di genio matto e la donna che deve apparire quella razionale e che fa contenitore del marito all’interno dei campi della logica. Da questo punto di vista una delle coppie migliori del mondo dello spettacolo resta quella tra Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Una coppia che ormai regge da quasi quarant’anni e che appare agli occhi di chiunque come quella degli innamorati per eccellenza. LEGGI ANCHE: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser verso il matrimonio? E il fatto che lui sia superinnamorato di lei lo si capisce dai film che ha fatto. Non c’è film ideato e creato da Benigni dove non ci sia Nicoletta. Vengono in testa Jhonny Stecchino, Il Mostro, La tigre e la neve e il mitico La vita è bella. È sempre Nicoletta la protagonista e i bene ... Leggi la notizia su cronacasocial

carcangiu_me : RT @01Distribution: “Vuoi raddoppiare le tue monete d’oro? La maniera è facilissima”. #Pinocchio??, il nuovo film di #MatteoGarrone con Robe… - 01Distribution : “Vuoi raddoppiare le tue monete d’oro? La maniera è facilissima”. #Pinocchio??, il nuovo film di #MatteoGarrone con… - CinemaMorbegno : CINEMA 3: 'PINOCCHIO' Con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo Domenica 5 - Lunedì 6:… -