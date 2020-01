Ritrovati frammenti del meteorite di Capodanno nella zona del Modenese (Di domenica 5 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Ritrovati i due frammenti di meteorite precipitati sulla terra nel giorno di Capodanno nella zona di Disvreto-Roverero, nel Modenese Trovato il meteorite di Capodanno, ossia, il frammento di bolide che la sera del primo giorno dell'anno è stato avvisto nei cieli del Nord Italia dalla rete di telecamere Prisma, gestita dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf). A ritrovare il meteorite è stato Davide Gaddi, ciclista emiliano già noto alle cronache per essere spesso promotore di iniziative ed aste benefiche. Il 48enne di Mirandola ha raccontato di aver avvistato il frammento - due per l'esattezza - durante una passeggiata lungo l'argine del fiume Secchia, nella zona di Disvetro-Roverero, in provincia di Modena. “Avevo sentito questa notizia del meteorite caduto vicino a Cavezzo, allora ho deciso di fare un giro con la mia cagnolina, la Pimpa, sull'argine ... Leggi la notizia su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Ritrovati nel Modenese i frammenti del meteorite di Capodanno #prisma - infoitscienza : Meteorite di Capodanno, frammenti ritrovati nel Modenese - zazoomnews : Meteorite di Capodanno ritrovati frammenti in Italia - #Meteorite #Capodanno #ritrovati -