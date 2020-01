Ridurre l’orario di lavoro si può (Di domenica 5 gennaio 2020) Ancora una volta accade nella moderna Svizzera. Il tempo impiegato nel tragitto per recarsi da casa a lavoro entra a far parte dell’orario di lavoro e sarà quindi retribuito. La novità, valida a partire dal primo gennaio, riguarda per il momento solo i dipendenti pubblici ed ogni richiesta di beneficio dovrà essere autorizzata caso per caso dal datore di lavoro. Per il momento è riconosciuto lo spostamento che avviene con i mezzi pubblici: treno, autobus, metropolitana. L’idea probabilmente scaturisce da una foto circolata sui social e immortalata dallo smartphone di un pendolare, fatta alla ministra dei trasporti mentre lavorava con una collaboratrice seduta sui gradini di una carrozza del treno Berna-Zurigo. Ogni giorno nel breve o lungo viaggio da casa all’ufficio è ormai consuetudine rispondere al telefono, inviare o leggere e-mail, è un tempo di fatto che già si dedica alle ... Leggi la notizia su ildenaro

