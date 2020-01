Ricordando Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984 (Di domenica 5 gennaio 2020) Giuseppe Fava, il giornalista ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984 Scriveva di mafia il giornalista Giuseppe detto “Pippo” Fava ucciso da Cosa Nostra davanti alla sede del Teatro Stabile di Catania mentre stava andando a prendere la nipotina a una recita il 5 gennaio 1984. Era il fondatore della rivista “I Siciliani“, ma le sue inchieste davano fastidio e così la mafia lo ha assassinato. Da quel giorno sono passati 36 anni, ma Catania continua a ricordarlo. “Pippo Fava combatteva la mafia con le sue inchieste sul potere politico e affaristico criminale in un momento storico in cui in Sicilia certe verità scomode andavano taciute”, ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, Ricordando il giornalista e scrittore nel giorno del 36esimo anniversario dell’omicidio. “Di Pippo Fava e del suo ‘concetto etico del giornalismo’ ... Leggi la notizia su tpi

