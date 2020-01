Ricette per la Befana, facciamo le frittatine nella pancetta (Di domenica 5 gennaio 2020) Una ricetta per la Befana, la ricetta dei cestini di pancetta con le frittatine, la ricetta delle frittatine nella pancetta. Per la Befana ma non solo perché può essere un’idea perfetta come antipasto in tante occasioni o anche un secondo piatto davvero sfizioso. L’idea della pancetta che diventa un guscio che accoglie il composto di uova è davvero deliziosa, in più la cottura è in forno, niente frittura e non aggiungiamo altri grassi, basta già la pancetta esterna. Volendo possiamo arricchire come vogliamo le frittatine, magari possiamo farle diverse per ognuno, basta aggiungere magari dei pezzetti di formaggio, asparagi, altre verdure, cipolla, insomma ciò che ci viene in mente. Ecco una delle Ricette per la Befana, perché avremo la sorpresa nel nostro guscio di pancetta. Serviamo il tutto be caldo. Seguiamo nel dettaglio i passaggi della ricetta suggerita da Il cucchiaio ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

TopChefIT : RT @mangiocongusto: Come preparare il lievito madre Ultimamente stiamo pubblicando molte #ricette che utilizzano il lievito madre (anche la… - Risparmiainrete : RT @mangiocongusto: Come preparare il lievito madre Ultimamente stiamo pubblicando molte #ricette che utilizzano il lievito madre (anche la… - RistoriAmo : RT @mangiocongusto: Cotolette pollo e spinaci (spinacine) Vi piacciono le Spinacine AIA ? A me si, sono tra le poche carni <<visita http… -