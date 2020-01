Renzi spacca il governo, “Voteremo contro la revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia” (Di domenica 5 gennaio 2020) Una presa di posizione chiara e decisa quella di Matteo Renzi che durante un’intervista al “Messaggero” è stato chiaro e ha detto che come Italia Viva ha già fatto durante il Consiglio dei Ministri anche in Parlamento voterà contro la revoca della concessione a Autostrade per l’Italia. Matteo Renzi spiega il suo punto di vista: “Perché punire chi ha sbagliato sul Morandi o altrove è sacrosanto. Fare invece leggi improvvisate che privano il Paese di credibilità internazionale e fanno fuggire gli investitori internazionali è invece un assurdo. Se giuridicamente ci sono le condizioni per la revoca, lo devono dire i tecnici non i demagoghi. Altrimenti si combinano pasticci e si mina la credibilità dell’Italia all’estero. Spero che nel governo torni la lucidità per far scrivere le norme a chi conosce il diritto, non per lasciare spazio a invenzioni da ... Leggi la notizia su baritalianews

