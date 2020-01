Renzi sfida il governo sulle concessioni autostradali: “Voteremo contro la revoca” (Di domenica 5 gennaio 2020) L’intervista di Matteo Renzi ai microfoni de Il Messaggero: “Voteremo contro la revoca delle concessioni in Parlamento”. ROMA – L’intervista di Matteo Renzi a Il Messaggero aumenta le ombre sul futuro di questo esecutivo. Il leader di Italia Viva ha ribadito la propria intenzione di votare contro la revoca delle concessioni autostradali, sfidando la maggioranza formata da Pd e M5s. “Lo abbiamo già fatto in Cdm e lo ribadiremo in Parlamento – ha detto l’ex premier – punire chi ha sbagliato è giusto ma fare leggi improvvisate che privano il Paese di credibilità e fanno fuggire gli investitori internazionali è assurdo. Se ci sono le condizioni per togliere il controllo delle strade lo devono dire i tecnici, non i demagoghi“. La provocazione di Renzi: “L’esecutivo regge, non so il M5s” La posizione di ... Leggi la notizia su newsmondo

