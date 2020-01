Regionali, Sgarbi: “In Emilia-Romagna vince il centrodestra” (Di domenica 5 gennaio 2020) Ospite a Bologna per presentare i candidati di centrodestra in lizza per le prossime Regionali in Emilia Romagna, Vittorio Sgarbi si rende protagonista di una gag con il Corano, precvdendo la vittoria del centrodestra il 26 gennaio. Regionali, Sgarbi profeta con il Corano A Bologna Vittorio Sgarbi si rende come al solito protagonista. Ospite per la presentazione dei candidati del centrodestra in lizza per le prossime elezioni Regionali in Emilia-Romagna del 26 gennaio, lo storico dell’arte si improvvisa profeta: “Il centrodestra vincerà in Emilia-Romagna. Lo dice anche il Corano“. Tutto nasce da una coincidenza: infatti, lo stesso giorno della presentazione all’Hotel Savoia Regency si sta tenendo il “Concorso del Sacro Corano”, una conferenza organizzata dalla Confederazione Islamica Italiana. Due islamici si avvicinano a Sgarbi ed ecco iniziare lo ... Leggi la notizia su notizie

Vittorio Sgarbi - l'assurda profezia sulle Regionali : "In Emilia vincerà il centrodestra - lo ha detto Maometto" : "Il centrodestra vincerà in Emilia -Romagna. Lo dice anche il Corano". Vittorio Sgarbi si lascia andare a una profezia non appena arrivato a Bologna per presentare i candidati di Forza Italia alle prossime regionali . Con lui c'è anche la capogruppo azzurra al Senato, Anna Maria Bernini. Il caso infat

Elezioni Regionali in Emilia - colpo di scena : Berlusconi punta su Sgarbi per salvare Forza Italia : In vista delle regionali in Emilia del 26 gennaio 2020 sono state presentate le liste elettorali, che mettono sotto i riflettori, senza neppure troppe sorprese, la fuga dei politici un tempo di Forza Italia, che sono finiti oggi praticamente in ogni lista. Tra i candidati che i cittadini potranno votare c’è un po’ di tutto: Raffaele Fedocci, colonnello dei Carabinieri, vicecomandante regionale, che si è candidato con Fratelli ...

VittorioSgarbi : #emiliaromagna #elezioniregionali Vincerà il centrodestra. Vi spiego perché. - notizieit : Regionali, Sgarbi: “In Emilia-Romagna vince il centrodestra” - PieroVendramel : RT @VittorioSgarbi: #emiliaromagna #elezioniregionali Vincerà il centrodestra. Vi spiego perché. -