Radio Zero, tra punk e cantautorato una nuova promessa del rock (in) italiano (Di domenica 5 gennaio 2020) Di strada ne hanno fatta i Radio Zero sin dai loro esordi nel 2001. Il quartetto toscano-ligure, con base tra le città di Carrara e La Spezia, in realtà è composto da musicisti in giro nell’underground italiano già sin dagli anni ’80: Luca “Lungo” Ratti (voce, armonica, theremin, ex cantante dei Polvere di Pinguino, uno dei gruppi di punta del garage revival anni ’80), Enrico “Gas” Gastardelli (chitarre e cori) e la granitica sezione ritmica di Paolo “Pitto” Terenzoni (basso) e Claudio Cla’ Cerretti (batteria). La band ha il merito di coniugare in un modo insolito per la musica italiana l’irruenza del garage rock e del punk con la canzone d’autore. Dopo aver esordito con l’ep Get Out Of My Life Woman (Area Pirata, 2002) ed essersi fatta le ossa suonando in numerosi concerti dal vivo, anche a fianco di artisti del calibro di Fuzztones, Fleshtones, Deniz Tek dei Radio Birdman (ne è ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

ilfattoblog : Radio Zero, tra punk e cantautorato una nuova promessa del rock (in) italiano - TutteLeNotizie : Radio Zero, tra punk e cantautorato una nuova promessa del rock (in) italiano - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Renato Zero - Mai piu da soli 2019 su Radio Italia Charleroi -