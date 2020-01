Quark, le caratteristiche principali del formaggio ipocalorico con pochi grassi (Di domenica 5 gennaio 2020) Forse non sapevate che esiste un formaggio ipocalorico con pochi grassi. Stiamo parlando del Quark, fresco a pasta molle. Automaticamente ogni volta che si parla di formaggi li inseriamo nella categoria degli alimenti ricchi di grassi e calorie. Ma in realtà esiste, appunto, questo formaggio, diventato molto popolare in Germania. È molto leggero ed è caratterizzato da un sapore delicato, abbastanza piacevole. Può essere utilizzato per realizzare alcuni piatti, come soufflé o cheese cake. Diventa particolarmente utile quando dobbiamo organizzare un pranzo o una cena a casa, in quanto il suo delicato sapore può rendere le nostre prelibatezze davvero indimenticabili per gli invitati. Vediamo ora insieme quali sono tutte le principali caratteristiche del formaggio Quark. Quark, IL formaggio ipocalorico CON pochi grassi POPOLARISSIMO IN GERMANIA: caratteristiche Il formaggio ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

