Qualificazioni Mondiali: la Nazionale di Pallamano oggi a Benevento (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiQuattro vittorie in altrettante amichevoli. L’Italia della Pallamano arriva oggi a Benevento col vento in poppa e il morale alto. I giorni che separano gli azzurri dal debutto nel Gruppo 3 di qualificazione ai Campionati Mondiali di Egitto 2021 sono sempre meno: dal 10 al 12 gennaio prossimi sarà il pubblico del Palatedeschi, per la prima volta nella storia, a dover spingere capitan Parisini e compagni nelle sfide contro Kosovo, Georgia e Romania. Nel frattempo il percorso di avvicinamento ha portato risultati positivi e consapevolezza. Ieri sera l’Italia ha superato 27-26 a Lubiana (Slovenia) l’Arabia Saudita – impegnata nella preparazione verso i Campionati Asiatici –, bissando il 23-21 a spese degli arabi maturato il 3 gennaio scorso. Questo, a fare il paio coi più rotondi 33-25 e 40-29 rifilati al Lussemburgo nelle amichevoli del 28-29 dicembre scorsi ... Leggi la notizia su anteprima24

