Puglia: Stefano (Pd), ‘allibito da Emiliano, democratico solo a chiacchiere’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Roma, 5 gen. (Adnkronos) – “Sono allibito! Mi ero promesso di restare in silenzio ma sono costretto a tornare a parlare”. Lo scrive su Fb il dem Dario Stefano evidenziando un post di Michele Emiliano in cui si legge che “chi sarà assente” alle primarie “perchè non si è candidato o perchè non verrà a votare ha già perso. Tutto. Anche il diritto di parlare”.“C’e chi è capace di tutto: osannare le primarie -prosegue Stefano- come massima espressione di democrazia e, contemporaneamente, attribuirsi potere e facoltà di sottrarre il diritto di parola a chi non la pensa come lui. Come a dire: essere democratico a chiacchiere. Nessuno può imporre a me che condotta tenere o cosa dichiarare. Figuriamoci se ci può essere qualcuno che mi può togliere la parola. A me, come a nessun altro. Nessuno ci può togliere il diritto di dire la ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

donno_stefano : RT @Quoti_Puglia: Ecco la prima pagina del Quotidiano di Puglia in edicola Leggi 2 MESI a soli 6 € Scopri qui la promo Natale - CaputoItalo : News 5 G da un'idea di Stefano Donno : FONDI EUROPEI, LA PUGLIA RAGGIUNGE E SUPERA TRAGET... - italy_export : RT @marcofanini: Dove si producono le lenticchie? Le più famose sono quelle umbre di #CastellucciodiNorcia, e di #Colfiorito, poi quelle ab… -