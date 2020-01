‘Problemi fisici e vittima di bullismo…’: Flavio Insinna, lo sfogo dell professoressa de L’Eredità [FOTO] (Di domenica 5 gennaio 2020) La professoressa de L’Eredità bullizzata da ragazzina A settembre 2019 su Rai Uno è partita la nuova stagione de L’Eredità di Flavio Insinna e in questi quattro mesi oltre al successo d’ascolti, anche le nuove professoresse hanno catturato l’attenzione del pubblico. Tra questa anche Sara Arfaoui, la 24enne che è nata a Nizza ma è di origini tunisine. Nonostante la sua bellezza, da giovane ha avuto non poche difficoltà con il suo corpo. Infatti da adolescente la protagonista del game show della tv di Stato ha sofferto di bullismo per via delle sue labbra carnose. Infatti in tanti erano convinti che Sara avesse ricorso alla chirurgia estetica ma, come ha sottolineato lei stessa nel corso di un’intervista, il suo corpo non è mai stato toccato dal bisturi di un chirurgo plastico. Sara Arfaoui e i pregiudizi nel mondo della moda Intervistata dal magazine OK ... Leggi la notizia su kontrokultura

