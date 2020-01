Previsioni Meteo Toscana: cielo sereno nei prossimi giorni (Di domenica 5 gennaio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana, fino al 9 gennaio 2020. Oggi in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Dense foschie, nebbie o nubi basse in sollevamento nel corso della mattina. Venti: deboli da est nord est, in rinforzo su costa e Arcipelago fino a moderati in serata. Mari: in prevalenza poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: massime in lieve calo in Appennino e in aumento nelle pianure settentrionali (in particolare nel Medio Valdarno). Valori sensibilmente superiori alle medie del periodo. Domani prevalentemente sereno. Venti: deboli orientali, localmente moderati sulla costa centro-meridionale e sull’Arcipelago. Mari: poco mossi o calmi sottocosta, mossi in attenuazione a poco mossi al largo. Temperature: in calo. ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

DPCgov : I colori del bollettino nazionale di criticità e allerta sono il frutto della sinergia tra la rete dei centri funzi… - fanpage : Previsioni meteo 5 gennaio: sole e freddo su tutta l'Italia, scendono le temperature - Agenzia_Ansa : #Meteo | Le previsioni del tempo per oggi #5gennaio #ANSA -