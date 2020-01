Previsioni Meteo Aeronautica Militare: calo delle temperature, il bollettino fino all’11 Gennaio (Di domenica 5 gennaio 2020) Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e per i prossimi giorni, fino all’11 Gennaio 2020. Oggi al Nord: cielo sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento più consistente su Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e aree alpine del Veneto, in diradamento pomeridiano. Centro e Sardegna: annuvolamenti sparsi più estesi su Sardegna, Toscana e Abruzzo; nel corso della mattinata tendenza ad ampio soleggiamento con addensamenti che insisteranno fino al tardo pomeriggio sul settore adriatico con la possibilità di locali piovaschi in particolare fra Marche meridionali e Abruzzo; su quest’ultima regione si potranno avere anche deboli nevicate oltre i 900 metri. Sud e Sicilia: addensamenti compatti su Molise, Sicilia settentrionale, Calabria meridionale e sulla Sila con associati piovaschi o deboli ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

