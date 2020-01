Potere al Popolo, presidio sotto la Prefettura per Nicoletta Dosio (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSi è svolta questa mattina in piazza Amendola, sotto gli uffici della Prefettura di Salerno, la manifestazione indetta dai rappresentanti salernitani di Potere al Popolo. Il presidio è stato indetto come forma di protesta contro l’artesto dell’attivista Nicoletta Dosio. “Nessuna sbarra potrà fermare la libertà di chi combatte” è scritto negli striscioni mostrati durante la manifestazione che chiede libertà per Nicoletta e per i no tav: l’attivista e storica leader del movimento “No Tav” e coordinatrice nazionale di Potere al Popolo è stata arrestata lo scorso 30 dicembre, dopo aver rifiutato gli arresti domiciliari. L'articolo Potere al Popolo, presidio sotto la Prefettura per Nicoletta Dosio proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

Pietro__Bruno : RT @potere_alpopolo: Nicoletta è una donna gentile, una combattente. Attivista del movimento #NoTav, è una delle coordinatrici nazionali d… - MarioGIUFFRIDA4 : @matteosalvinimi Quando ti procederanno, e perche non hai difeso nessuno, nessuna sicurezza quando meno l'onore e n… - BettyM64 : RT @IntSovranista: “Sicuramente, o Popolo, ben grande è il tuo potere, poiché ciascun temere ti deve come un re! Però, pel naso è facile m… -