Pontecagnano Faiano, riaperta la Chiesa Maria SS Immacolata (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPontecagnano Faiano (Sa) – Completato il restauro, questa mattina a Pontecagnano Faiano, è stata ufficialmente riaperta, alla presenza del vescovo di Salerno, la Chiesa Maria SS Immacolata. Un ringraziamento va senza dubbio a Don Antonio Pisani per il suo lavoro instancabile e pieno di passione e alla presenza di Sua Eccellenza Andrea Bellandi, che dimostra sempre la sua forte vicinanza al territorio – ha dichiarato il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara- Il nostro compito è quello di unire la comunità civile e quella religiosa nell'interesse esclusivo dei nostri amati cittadini. Da parte mia l'impegno sarà sempre quello di fare il massimo e di coinvolgere tutte le energie positive per restituire una identità forte, di sviluppo, economica, strategica e di fede alla nostra Pontecagnano Faiano". Da diverso tempo la parrocchia era stata ...

