Pneumatici invernali: nuova etichetta in vista, ecco come leggerla Il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo hanno trovato un accordo sull'etichettatura degli Pneumatici europei. L'etichettatura tiene conto del rumore, dell'aderenza al bagnato e dei consumi. L'obiettivo di questa misura è quello di garantire maggiore informazione per i consumatori, al fine di compiere una scelta più consapevole. Uno pneumatico più silenzioso è indicativo anche di un minor consumo e di minori emissioni. La misura punta a salvare vite umane veicolando una scelta più sicura ma anche a ridurre le emissioni, il trasporto su strada è responsabile del 22% delle emissioni di gas serra, il 20%-30% del consumo di carburante è invece dovuto agli Pneumatici. Pneumatici invernali: cosa cambia con la nuova etichetta Nella nuova etichetta non ci sono modifiche sostanziali bensì una ...

