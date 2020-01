Più sicuro Honor 10 da questa domenica: in fase di rilascio la B358 (Di domenica 5 gennaio 2020) Indicazioni importanti, quelle che sto raccogliendo oggi 5 gennaio, per quanto riguarda uno smartphone come il cosiddetto Honor 10. Di recente abbiamo parlato anche sulle nostre pagine dei passi in avanti fatti in merito alla beta impostata su EMUI 10, come avrete notato circa una settimana fa, ma questa domenica tocca tornare sugli upgrade ufficiali e disponibili per tutti. Il produttore asiatico, infatti, ha deciso di avviare la diffusione del firmware di dicembre. Cosa cambia con il nuovo aggiornamento per Honor 10 Anche in questo caso, è importante menzionare quanto riportato nelle ultime ora da Huawei Central, secondo cui Honor 10 sta ricevendo in giro per il mondo la patch B358. Upgrade fondamentale, in quanto il suo compito è quello di risolvere tre vulnerabilità ritenute critiche, mentre altre 24 hanno priorità elevata. Questo almeno quello che emerge dall'aggiornamento ... Leggi la notizia su optimaitalia

tamburrano : L'identità digitale di stato potrebbe essere una buona idea. Ma solo nel mondo delle idee. Si parla tanto di decent… - emersonpalmieri : Grazie a tutti per il vostro sostegno! È stato un anno molto speciale per me con la nostra Nazionale e sono felice… - SergioCosta_min : Faccio i miei più sentiti auguri a @AzzolinaLucia e a Gaetano Manfredi, due professionisti che sono sicuro faranno… -