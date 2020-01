Pioli alla Gazzetta: “Con Ibrahimovic costruiamo il Milan… Ho trovato una situazione…” (Di domenica 5 gennaio 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato un’intervista nella quale ha spaziato, da Ibrahimovic a Piatek, fino a Van Basten. Stefano Pioli è pronto a tornar in campo con il suo Milan, chiamato a cancellare la debacle di Bergamo nell’ultima uscita del 2019. Il tecnico rossonero ha rilasciato a Walter Veltroni un’intervista sulle colonne de La Gazzetta Sportiva. Il fattore Ibrahimovic “Ibrahimovic è un giocatore insaziabile, ha carisma e non ha mai smesso di migliorarsi e di aggiornarsi. Porterà entusiasmo, esperienza e tanta voglia di fare. La proprietà e i dirigenti mi hanno fatto un grande regalo, adesso dobbiamo essere bravi a sfruttare Ibra nel modo giusto, non usarlo come scudo. Noi dobbiamo imparare a essere il Milan, acquisendo quella convinzione e determinazione che troppe volte è mancata“. Così l’allenatore sull’asso ... Leggi la notizia su newsmondo