Piersanti Mattarella | 40 anni fa l’omicidio del fratello del Presidente della Repubblica

Il 6 gennaio 2020 una seduta solenne dell'Assemblea regionale siciliana ricorda il 40esimo anniversario dell'omicidio del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. Presente anche suo fratello, l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In occasione della cerimonia, ha parlato all'Agi Rino La Placa, già parlamentare regionale, oltre che uno degli uomini più vicini sia a Piersanti Mattarella che al fratello Sergio. "Tutte queste iniziative non devono avere un carattere devozionale. Bisogna recuperare, nella realtà della politica, tutta l'esperienza di Piersanti Mattarella e reinterpretarla nella società odierna", ha spiegato La Placa. "Piersanti Mattarella è stato un innovatore, apparteneva ad una famiglia impegnata in politica in modo rilevante". Un politico stimato da tutte le correnti Piersanti Mattarella fu Consigliere comunale di Palermo nel 1964.

