Piaggine, 10 opere da restaurare “con erogazioni liberali di imprese e cittadini” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPiaggine (Sa) – Il Comune di Piaggine ha individuato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, protezione e restauro di beni culturali pubblici da finanziare attraverso le erogazioni di mecenati agevolati dalla misura ‘Art Bonus’. Si tratta di dieci opere – tra quadri (in foto un dipinto su tela del ‘700) e sculture – da restaurare e riportare alla bellezza originaria. Il Comune fa sapere: “Ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83 recante ‘Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo’, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i. e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208, è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali ... Leggi la notizia su anteprima24

Quasimezzogiorn : #Piaggine (SA), individuate 10 #opere da restaurare con l’#ArtBonus - UnoTvnews : Piaggine, beni culturali. Al via opere di recupero e restauro grazie Art Bonus - radioalfa : Piaggine, 10 opere d’arte saranno restaurate con Art Bonus -