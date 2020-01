Perugia, Cosmi: «Gli uomini veri amano più il ritorno che la partenza» – FOTO (Di domenica 5 gennaio 2020) Serse Cosmi, nuovo allenatore del Perugia, ha ringraziato tutto il popolo biancorosso per l’accoglienza ricevuta – FOTO Il ritorno di Serse Cosmi al Perugia ha fatto sorridere e tornare indietro con la memoria a tantissimi appassionati di calcio. Quella squadra dei primi anni 2000 è entrata nel cuore di molti tifosi e grande merito va dato all’ex allenatore del Trapani. Ora Cosmi ritorna nel club che l’ha lanciato nel grande calcio e su Instagram ringrazia i tifosi per l’accoglienza ricevuta: «Gli uomini veri amano più il ritorno che…. la partenza. Grazie Perugia». View this post on Instagram “Gli uomini veri amano più il ritorno che…. la partenza”. Grazie Perugia ❤️ A post shared by Serse Cosmi (@serseCosmiofficial) on Jan 5, 2020 at 4:11am PST Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

