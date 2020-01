Perdono il controllo dell’auto e si ribaltano, feriti tre 20enni in A2 (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAtena Lucana (Sa) – Ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata in autostrada, un giovane ventenne siciliano alla guida della sua Fiat Punto con a bordo altri due passeggeri, tutti ventenni di origine siciliana. L’incidente è avvenuto oggi, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo in direzione nord, nel tratto compreso tra i comuni di Sala Consilina e Atena Lucana. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, il conducente ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. feriti ma non in modo grave, i tre occupanti della vettura sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto. Immediato l’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco di Sala Consilina agli ordini di Eugenio Siena. Sono stati i caschi rossi infatti, a tirare fuori i tre dall’abitatacolo della vettura. I feriti sono poi stati ... Leggi la notizia su anteprima24

