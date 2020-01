Perché Trump vuole colpire 52 obiettivi in Iran (Di domenica 5 gennaio 2020) Una folla di studenti, islamisti radicali, è in rivolta contro l’imperialismo americano manifesta minacciosa davanti l’ambasciata degli Stati Uniti. L’assedia. I più facinorosi saltano il muro di recinzione, infrangono i vetri e violano l’edificio che, in base alle leggi internazionali, è considerato suolo patrio americano. Le forze di sicurezza dell’ambasciata, per timore di scatenare una guerra, non rispondono con la risolutezza necessaria e cadono in mano ai rivoltosi. È l’inizio di una “crisi” che può condurre il mondo alla terza guerra mondiale. Non è il 31 dicembre 2019 a Baghdad, ma il ricordo degli eventi del 4 novembre 1979, quando alle 6.30 l’ambasciata statunitense di Teheran viene presa d’assalto dalla folla di giovani sostenitori intransigenti dell’ayatollah Ruhollah Khomeini, che sequestrano 52 americani ... Leggi la notizia su it.insideover

