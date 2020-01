Paolo Jannacci: "J-Ax per me è quello che Gaber fu per mio padre" (Di domenica 5 gennaio 2020) Paolo Jannacci esordirà a Sanremo dopo 30 anni di carriera musicale. Prima come strumentista, poi in prima persona. “Nel 2013, dopo che è morto mio padre, ho cominciato ad appropriarmi dei suoi pezzi, poi pian piano ho scritto cose mie” racconta alla Stampa. Il padre, Enzo Jannacci, da ringraziare, insieme ad altri personaggi celebri della musica italiana. “Chi mi porto dentro e continuo ad omaggiare è Paolo Conte. È un faro per me, mi piace ascoltarlo, suonarlo. Poi i grandi: Tenco, De André, che non è un artista di riferimento per me, ma quelle poetiche lì ti attaccano al muro, e ovviamente Giorgio Gaber, che ha vissuto con papà le prime esperienze del rock’n’roll italiano. Quando suono con J-Ax ci metto tutto il rock’n’roll possibile. Ecco, J-Ax per me è quello che Giorgio ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Paolo Jannacci: 'J-Ax per me è quello che Gaber fu per mio padre' - jan_novantuno : Consiglio: su La Stampa di oggi, in edicola e online, Piero Negri intervista Paolo Jannacci. - LaStampa : Paolo Jannacci: “Canto ora che non c’è più papà, J-Ax per me è quello che Giorgio Gaber fu per lui”… -