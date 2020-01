Paola Ferrari a favore dell’azione di Trump in Iran: “Finalmente qualcuno con le p***e” (Di domenica 5 gennaio 2020) Usa-Iran, Paola Ferrari appoggia l’azione di Trump Sale la tensione tra Usa e Iran dopo il raid ordinato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’aeroporto di Baghdad in cui è stato ucciso il potente generale Iraniano Qassem Soleimani, e la giornalista sportiva Paola Ferrari ha voluto dire la sua sulla delicata questione internazionale. Lo ha fatto commentando un tweet di Mario Calabresi. L’ex direttore di Repubblica ha scritto: “Che vecchia e terribile sensazione, un presidente che in un anno elettorale, mentre è accusato di tradimento, alza la posta, scatena l’inferno e twitta la bandiera a stelle e strisce. qualcuno spiegherà che è così che si fa, per me è follia”. E Paola Ferrari è intervenuta nella discussione scrivendo: “Grande azione dell’intelligence americana contro un loro nemico giurato. Finalmente qualcuno con le palle. Ne ... Leggi la notizia su tpi

