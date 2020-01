Paola Barale: “Vi spiego perché è finita tra me e Gianni Sperti” (Di domenica 5 gennaio 2020) Ogni tanto rispunta in televisione. E quando accade è sempre un bel vedere per tutti noi. Paola Barale a La Confessione ha svelato il vero motivo dell’addio a Gianni Sperti. Nel corso del dialogo Paolina, che è arrivata a 52 anni, ha parlato anche dei gossip sul suo legame con Maria De Filippi. Quale? Quella che fossero amanti l’una dell’altra. La classica leggenda metropolitana che si fa un po’ troppo grossa ma che dura per anni. Su Sperti la Barale non si è tenuta per niente. E certe precisazioni se le poteva risparmiare. «Lui voleva dei figli, io avevo altre priorità: il lavoro – ha detto a Peter Gomez, sempre bravo nel fare le domande – e poi lui lavorava, ma non sempre. I bambini si fanno quando c’è stabilità». E, a quanto pare, l’amore tra i due era davvero scemato da quel che ha continuato a dire la Barale: «Era un uomo forte – ha continuato – ma durante la relazione era ... Leggi la notizia su cronacasocial

