Paola Barale: "Il rumor sul mio flirt con Maria De Filippi? So com'è nato" (Di domenica 5 gennaio 2020) Paola Barale oggi è poco presente in tv, ma negli anni d’oro, quelli in cui lavorava a Buona Domenica, era tra i volti televisivi più noti. Fu proprio all’epoca che iniziò a circolare il rumor su un suo presunto flirt con Maria De Filippi. A distanza di anni, la Barale torna sull’argomento, sollecitata da Peter Gomez, che l’ha ospitata nella sua trasmissione “La Confessione”. “Com’è nata mi sono fatta anche un’idea, però sono una persona con un forte senso del pudore e rispetto molto alto per le altre persone, non mi va di parlare di cose di cui altre persone non hanno mai avuto voglia di parlare. All’inizio non capivo, perché io non ho mai conosciuto bene la signora De Filippi, l’avrò vista sì e no 10 volte in vita mia in studio. Sarò andata ... Leggi la notizia su huffingtonpost

HuffPostItalia : Paola Barale: 'Il rumor sul mio flirt con Maria De Filippi? So com'è nato' - zazoomnews : Paola Barale: “Vi spiego perché è finita tra me e Gianni Sperti” - #Paola #Barale: #spiego #perché - blogtivvu : Paola Barale e Gianni Sperti, verità sul matrimonio: ecco perché è finita -