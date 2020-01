Pallanuoto, Francesco Di Fulvio è stato il migliore al mondo secondo “Swimming World Magazine” (Di domenica 5 gennaio 2020) Francesco Di Fulvio è stato incoronato dalla rivista specializzata “Swimming World Magazine” quale miglior pallanuotista del 2019: con il Settebello ha vinto i Mondiali di Gwangju, spesso trascinando la Nazionale italiana al successo, venendo nominato MVP della competizione e rivelandosi spesso indispensabile per la selezione di Sandro Campagna, come mostrato anche in questi giorni nel Quattro Nazioni di Cuneo. Non solo Nazionale: Di Fulvio ha vinto anche campionato e Coppa Italia con la Pro Recco, e sicuramente anche questo ha influito nella scelta della rivista, che tra le donne ha premiato Ashleigh Johnson, portiere statunitense con un breve passato anche all’Orizzonte Catania. Nell’albo d’oro del premio Di Fulvio succede ad Aleksandar Ivovic, suo compagno di squadra in Liguria, mentre nel 2017 il riconoscimento era andato a Filip ... Leggi la notizia su oasport

