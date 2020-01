PAGELLE Roma Torino: Belotti decide il match, Dzeko e Zanioli deludono VOTI (Di domenica 5 gennaio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Torino Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Torino, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Belotti FLOP: Dzeko VOTI Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Florenzi 6, Mancini 5, Smalling 5, Kolarov 6; Diawara 6, Veretout 5.5 (62′ Mkhitaryan 5.5); Zaniolo 5 (85’ Under sv), Pellegrini 6, Perotti 6 (72’ Kalinic 5.5); Dzeko 5. All. Fonseca 5.5. Torino (3-4-2-1): Sirigu 6.5; Izzo 65, Nkoulou 6, Djidji 6; De Silvestri 6, Lukic 6.5, Rincon 6.5, Ola Aina 6.5 (88’ Laxalt sv); Verdi 6 (68’ Meite 6), Berenguer 6.5 (95′ Adopo sv); Belotti 7.5. All. Mazzarri 7. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

