Pagelle e Highlights 18^ giornata: Brescia-Lazio 1-2, doppio Immobile, successo last minute! (Di domenica 5 gennaio 2020) Pagelle 18 giornata- Tutto pronto per il 18° turno di Serie A. Aprirà le danze la sfida tra Brescia-Lazio, con padroni di casa chiamati a ribaltare l’ultimo periodo negativo e con i biancocelesti pronti a confermarsi ai vertici della classifica. Spazio anche alla super sfida del San Paolo tra Napoli-Inter, con gli uomini di Gattuso … L'articolo Pagelle e Highlights 18^ giornata: Brescia-Lazio 1-2, doppio Immobile, successo last minute! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi la notizia su serieanews

Pagelle Highlights Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pagelle Highlights