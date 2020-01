Pagani, Annamaria Torre: ”Non strumentalizzate il nome di mio padre” (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPagani (Sa) – Annamaria Torre, la figlia di Marcello Torre, il sindaco di Pagani ucciso dalla camorra nel 1980, interviene nel dibattito politico che ha tirato in ballo il padre chiedendo, a nome di tutta la famiglia di non strumentalizzare il nome del padre. “Ancora una volta, con amarezza e sofferenza, ho dovuto constatare che il nome di mio padre viene strumentalmente utilizzato da qualcuno, non so bene perché, ma di certo in contesti e circostanze che con il sacrificio di mio padre non hanno nulla a che vedere – scrive Annamaria– Non mi interessa entrare nel merito delle questioni che riguardano l’Amministrazione comunale di Pagani. Ciò che mi interessa e per cui mi batterò è che della memoria di Marcello Torre, così come di quella di tutte le vittime innocenti delle mafie, non si faccia un uso strumentale. Ecco perché ... Leggi la notizia su anteprima24

