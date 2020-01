Oroscopo Paolo Fox del 5 gennaio: le previsioni di oggi per tutti i segni (Di domenica 5 gennaio 2020) L’Oroscopo di Paolo Fox del 5 gennaio annuncia novità inaspettate. Le persone del Leone potrebbero perdere la pazienza, mentre i nativi dei Pesci devono superare qualche prova. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di domenica per i 12 segni zodiacali. Paolo Fox Oroscopo 5 gennaio da Ariete a Gemelli Ariete – In questa giornata dovete liberare il vostro cuore da situazioni negative, anche se non è facile. Inoltre, dovete recuperare i soldi perché ci sono state molte uscite e poche entrate. Toro – Momento importante per coloro che vogliono vincere una sfida. In amore non c’è convergenza di opinioni: ciò che desiderate voi, il partner potrebbe non desiderarlo. Gemelli – Giorni vivaci per l’amore, anche se siete in pensiero per la famiglia. Nel campo lavorativo ci sono diverse tensioni. Questo gennaio è un mese in cui bisogna mettere in ordine tante cose. Astrologia ... Leggi la notizia su kontrokultura

