Oroscopo di Paolo Fox di domani, 6 gennaio. Le previsioni dell’Epifania (Di domenica 5 gennaio 2020) Oroscopo Paolo Fox di domani, 6 gennaio: previsioni dello zodiaco ARIETE: giornata da vivere con grande ottimismo. Di sorprese ce ne saranno poche. La stanchezza generale va tenuta sotto controllo. TORO: situazione eccellente, secondo Paolo Fox di domani. Meglio evitare le complicazioni esagerate. Con Giove e Saturno le cose si possono risolvere. GEMELLI: in questo periodo potrebbero avere qualche chance in più in amore. Devono mettere in cantiere solo le cose giuste. Manca un po’ di concentrazione. CANCRO: evita scontri diretti. Meglio ritagliarsi degli spazi insieme al partner. Situazione un po’ conflittuale sul lavoro. Paolo Fox, Oroscopo domani 6 gennaio: le previsioni dell’Epifania LEONE: Epifania sottotono. Le discussioni è meglio non alimentarle con polemiche inutili. C’è un po’ di recupero durante la sera, dice Paolo Fox di domani. ... Leggi la notizia su lanostratv

