Olivia Bertè Contro Loredana Bertè: Dici Cose Non Vere su Mia Martini! (Di domenica 5 gennaio 2020) Mia Martini: Olivia Bertè si scaglia duramente Contro la sorella Loredana attraverso i social, smentendo categoricamente tutto quello che è stato dichiarato finora… Mia Martini è entrata nel cuore della gente e spesso si parla di lei. Purtroppo però in questi giorni Loredana Bertè è stata duramente attaccata dalla sorella Olivia per via delle sue dichiarazioni su Mimì. Ecco di cosa si tratta e cosa sta succedendo. Mia Martini: Olivia attacca Loredana Bertè su Facebook! Nella recente intervista a Verissimo, Loredana Bertè aveva dedicato parole di grande amore e commozione a sua sorella Mimì. Difatti, aveva raccontato che un legame molto profondo le univa e che erano diventate inseparabili soprattutto quando la Martini era stata arrestata per spaccio di sostanze stupefacenti e rimasta in carcere per due anni. Loredana aveva poi concluso la sua intervista sostenendo di essere ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

