Oggi la Terra raggiunge il perielio, è alla minima distanza dal Sole (Di domenica 5 gennaio 2020) Oggi 5 gennaio 2020, precisamente alle 07:47 UTC (08:47 ora italiana), la Terra ha raggiunto il perielio (dal greco perì = intorno, helios = Sole) cioè il punto più vicino al Sole nel corso della sua orbita, ad una distanza di circa 147.091.144 km. Comunemente si è portati a pensare che la Terra sia più vicina al Sole durante il periodo estivo, nulla di più errato: le diverse temperature che caratterizzano ciascuna stagione non sono dovute alla distanza del nostro pianeta dal Sole, ma al variare dell’angolo di incidenza dei raggi solari sulla superficie terrestre nel corso dell’orbita. La Terra si avvicina al Sole annualmente a gennaio, quando nell’emisfero settentrionale è inverno. Siamo nel punto più lontano dal Sole a luglio, durante l’estate dell’emisfero boreale. La Terra si trova 5 milioni di km più vicino al Sole a gennaio rispetto a luglio. Quindi Oggi ci ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

GamezBravo : RT @Blu09765054: Cara befana, ti preghiamo di mettere nella calza un po' di senso della realtà, di equità e di responsabilità, per i govern… - gdt62 : Bella e puntuale nell’argomento la copertina de @La_Lettura di oggi by @beppegiacobbe La Terra appesa a un filo,… - RenateKleine : RT @Blu09765054: Cara befana, ti preghiamo di mettere nella calza un po' di senso della realtà, di equità e di responsabilità, per i govern… -