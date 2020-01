Nuovi attacchi a Baghdad, razzi nella Green Zone vicino all’ambasciata Usa: tensione altissima (Di domenica 5 gennaio 2020) Pronti a cancellare lo stato di Israele in caso di Nuovi attacchi Usa, l’annuncio dell’Iran è arrivato poco prima dei Nuovi razzi esplosi nella Green Zone a Baghdad Non si placano gli attacchi dell’Iran alle sedi militari ed istituzionali statunitensi. Dopo i razzi lanciati nella giornata del 4 gennaio, altre esplosioni sono state avvertite dai … L'articolo Nuovi attacchi a Baghdad, razzi nella Green Zone vicino all’ambasciata Usa: tensione altissima NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

Maxbellocco3 : RT @Maxbellocco3: #IranUsa Nessuna guerra, tranquillizzatevi: non la vuole nemmeno l'Iran, figurarsi le altre nazioni. Certo la situazione… - gilmore__ : RT @Maxbellocco3: #IranUsa Nessuna guerra, tranquillizzatevi: non la vuole nemmeno l'Iran, figurarsi le altre nazioni. Certo la situazione… - Maxbellocco3 : #IranUsa Nessuna guerra, tranquillizzatevi: non la vuole nemmeno l'Iran, figurarsi le altre nazioni. Certo la situ… -