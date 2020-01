Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) Now you see me I maghi del crimine è il film stasera in tv 5 gennaio 2020 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: cast La regia è di Louis Leterrier. Il cast è composto da Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Michael Caine, Jesse Eisenberg, Mélanie Laurent, Elias Koteas, Michael Kelly, Common, Laura Cayouette, Joe Chrest Now you see me I maghi del crimine film stasera in tv: trama Un anno dopo il loro incontro, il cartomago Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), il mentalista Merritt McKinney (Woody Harrelson), l’escapologa Henley Reeves (Isla Fisher) e il prestigiatore Jack Wilder (Dave Franco), formano il super-team dei Quattro Cavalieri. Durante ... Leggi la notizia su cubemagazine

cineblogit : Stasera in tv: 'Now You See Me - I maghi del crimine' su Italia 1 - cineblogit : Stasera in tv: 'Now You See Me - I maghi del crimine' su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Now You See Me - I maghi del crimine' su Italia 1 -