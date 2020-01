Non c’è due senza tre: anche il miglior centrocampista è della Strega (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Non c’è due senza tre, è proprio il caso di dirlo. Il Benevento continua a fare incetta di premi, riconoscimenti per l’ottimo lavoro svolto dalla truppa giallorossa nel girone di andata. La Strega, così, porta a casa anche il “titolo” di miglior centrocampista al giro di boa, dopo aver visto assegnare premi a Montipò (miglior portiere) e Caldirola (miglior difensore). Questa volta i tifosi delle compagini cadette incoronano Nicolas Viola, in campo in tutte le partite del Benevento e autore di 6 reti e tre assist nelle diciannove giornate disputate. L'articolo Non c’è due senza tre: anche il miglior centrocampista è della Strega proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

