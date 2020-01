Nicole Kidman, un appello sugli incendi in Australia: l'attrice donerà 500.000 dollari (Di domenica 5 gennaio 2020) Nicole Kidman ha annunciato su Instagram la sua donazione a favore di associazioni che stanno lottando contro gli incendi in Australia e come lei si stanno mobilitando tante altre star. Nicole Kidman e Keith Urban doneranno 500.000 dollari a favore di chi sta lottando contro gli incend in Australia. L'attrice e suo marito hanno chiesto ai loro follower di aiutare il loro paese a superare questo difficile momento. L'Australia è in fiamme, le immagini che vediamo ogni giorno stanno sconvolgendo il mondo, e gli attori di origini Australiane si stanno mobilitando attraverso i social per sollecitare le donazioni alle varie organizzazioni che in questi giorni si stanno prodigando per combattere le fiamme che, alimentate dalle alte temperature e i forti venti, stanno distruggendo boschi, case ed uccidendo migliaia di animali. ... Leggi la notizia su movieplayer

