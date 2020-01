Nicola “Naomo” Lodi: il sindaco ombra di Ferrara (Di domenica 5 gennaio 2020) Oggi L’Espresso dedica un ritratto a Nicola “Naomo” Lodi, segretario della Lega di Ferrara, più votato in città nel consiglio comunale che regge la maggioranza del sindaco Alan Fabbri Vicesindaco, assessore con delega alla sicurezza, alla protezione civile, alla frazione, alla mobilità e ultima fra tutte al Palio, ma la delega che ama di più è quella alla sicurezza. Ed è così che sale sulle ruspe, o meglio ruspette, mentre urla a “calci in culo” e sgombera il campo rom ferrarese per poi ritrovarsi con tredici famiglie sinti da ricollocare. Unica soluzione cedere loro le case popolari senza rispettare le liste di attesa, venendo meno al motu proprio del Capitano “prima gli italiani”, anche se poi i sinti in questione sono tutti ferraresi. Soluzione prowisoria, almeno così ha assicurato lo Sceriffo. Una soluzione provvisoria come la sua, che da ... Leggi la notizia su nextquotidiano

