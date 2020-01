NBA 2020, i risultati della notte (5 gennaio): Gallinari protagonista con OKC. Belinelli va ko contro Antetokounmpo. Solo panchina per Melli, sconfitte di Clippers e Dallas (Di domenica 5 gennaio 2020) Sono undici le partite di una notte NBA che vedeva protagonisti tutti e tre gli “Italiani d’America”. Quello che ha avuto le maggiori soddisfazioni è stato Danilo Gallinari, tra i migliori nel successo di OKC in casa dei Cleveland Cavaliers. Finisce 121-106 per i Thunder, che ottengono la loro quinta vittoria consecutiva grazie anche ai 19 punti, 5 rimbalzi e 3 assist in 27 minuti di gioco del Gallo. Era un compito molto arduo quello di Marco Belinelli e dei suoi San Antonio Spurs, che sono stati sconfitti dai Milwaukee Bucks per 127-118. Partita che si è decisa a cavallo di secondo e terzo quarto, con i leader della Eastern Conference (quinto successo di fila) che hanno trovato l’allungo decisivo. Giannis Antetokounmpo chiude con 32 punti e 8 rimbalzi, mentre agli Spurs non bastano i 26 punti di DeMar DeRozan. Belinelli ha giocato 18 minuti e ha messo a referto 7 punti, 3 ... Leggi la notizia su forzazzurri

