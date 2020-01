Napoli, segnali incoraggianti per Lobotka: lo slovacco neanche in panchina (Di domenica 5 gennaio 2020) Arrivano segnali incoraggianti per il Napoli per l’affare Stanislav Lobotka: il centrocampista slovacco non è andato neanche in panchina Il Napoli torna a sperare per Stanislav Lobotka. Come aveva preannunciato il tecnico del Celta Vigo, il centrocampista slovacco ha risparmiato Lobotka mandandolo in tribuna per il match contro l’Osasuna. Come riporta Gianluca Di Marzio, da domani si ricomincerà a trattare per il suo trasferimento in azzurro. Inoltre, gli agenti del centrocampista resteranno a Napoli, aspettando di arrivare all’intesa tra le parti. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

fuckplaza : RT @UP1926: #Lobotka continua a lanciare segnali al #Napoli attraverso i social... Ennesimo “like” dello slovacco su Instagram per il post… - gianlucacozzol3 : RT @UP1926: #Lobotka continua a lanciare segnali al #Napoli attraverso i social... Ennesimo “like” dello slovacco su Instagram per il post… - UP1926 : #Lobotka continua a lanciare segnali al #Napoli attraverso i social... Ennesimo “like” dello slovacco su Instagram… -